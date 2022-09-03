Москва, 3 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Жители России приобрели 42,6 тыс. новых легковых автомобилей в августе 2022 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» ос ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

Lada.ru LADA Granta – абсолютный бестселлер на российском рынке

В сравнении с июлем продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 20%. Рост продаж на российском авторынке сохраняется три месяца подряд.

Лидером рынка в августе стала отечественная марка Lada, на которую пришлось 37% от общего объёма продаж. В пятёрку самых популярных брендов также вошли Kia, Haval, Chery и Geely.

Среди конкретных моделей лучшие результаты показала Lada Granta, продажи которой превысили четверть от общего объёма рынка. Другими популярными моделями на российском авторынке по итогам августа стали Haval Jolion, Lada Vesta, Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro.

Продажи новых авто в России упали весной 2022 года на фоне антироссийских санкций, приведших к сбоям в поставках и уходу некоторых иностранных производителей. Минимальный уровень продаж в России пришёлся на май — тогда за месяц было продано 27,5 тыс. легковых автомобилей.