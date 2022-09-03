Екатеринбург,
3 сентября 2022, 10:51 — REGNUM Жители Екатеринбурга 2 сентября стали свидетелями блистательной игры местного хоккейного клуба «Автомобилист». На льду комплекса «Уралец» уральские хоккеисты обыграли ярославский «Локомотив» со счётом 4:2.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
КРК «Уралец»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами
«Автомобилист» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM