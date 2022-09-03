Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Сокращение западных поставок передовых вооружений киевскому режиму грозит катастрофическими последствиями для бандеровцев, заявил бригадный генерал США Марк Киммитт в газете The Wall Street Journal.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к [жителям территорий б. УССР] о снижении внешней поддержки», — заявил он.

Генерал добавил, что темпы расхода боеприпасов и вооружений киевскими карателями значительно превысили их производство. В частности, США оказались без излишков вооружений. По словам Киммита, из-за этого НАТО может столкнуться с исчерпанием запасов вооружений для собственных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США усиленно участвуют в поставках вооружений киевскому режиму. По его словам, Вашингтон продолжает наращивать поставки оружия для бандеровцев.