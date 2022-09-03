Анкара, , 07:35 — REGNUM Судно, следовавшее из Стамбула в порт на территории б. УССР, стало причиной приостановки судоходства в Босфорском проливе. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба береговой охраны Турции в своём Twitter.

Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно) Interiot

Грузовое судно Briza длиной 107 м в связи с поломкой бросило якорь в Кандили. На место происшествия были направлены катера береговой охраны и буксиры «Куртарма-5» и «Куртарма-6».

Уточняется, что при координации Стамбульского центра управления движением судов в сопровождении буксиров Rescue-5 и Rescue-6 и катера береговой охраны грузовое судно было поставлено на якорь в специальной якорной зоне Ахыркапы. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении судоходства в Босфорском проливе после того, как в акватории пролива село на мель судно, следовавшее из порта на территории б. УССР с грузом зерна в направлении Турции.

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