Киев, , 07:29 — REGNUM Киевский режим продает электроэнергию некоторым странам ЕС и якобы может начать поставлять ее Германии, заявил представитель Киева Денис Шмыгаль в интервью агентству DPA.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что режим уже сотрудничает по поставкам с Молдавией, Румынией, Словакией и Польшей. Шмыгаль подчеркнул, что Киев может нарастить выработку энергии, используя атомные электростанции на территории б. УССР.

Представитель Киева добавил, что обсудит этот вопрос в ходе поездок в Берлин и Брюссель.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа киевский мэр Виталий Кличко предупредил жителей города о проблемах с отоплением и электричеством, которые наступят зимой.

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