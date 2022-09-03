Киев, 3 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Киевский режим продает электроэнергию некоторым странам ЕС и якобы может начать поставлять ее Германии, заявил представитель Киева Денис Шмыгаль в интервью агентству DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

Он отметил, что режим уже сотрудничает по поставкам с Молдавией, Румынией, Словакией и Польшей. Шмыгаль подчеркнул, что Киев может нарастить выработку энергии, используя атомные электростанции на территории б. УССР.

Представитель Киева добавил, что обсудит этот вопрос в ходе поездок в Берлин и Брюссель.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа киевский мэр Виталий Кличко предупредил жителей города о проблемах с отоплением и электричеством, которые наступят зимой.