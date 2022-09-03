Мелитополь, Бывш. УССР, , 07:26 — REGNUM Киевские боевики будут лишь наращивать военную активность и совершать новые провокации перед встречей их западных спонсоров по вопросам военных поставок Киеву, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленскому необходимо что-то показать своим западным кураторам, а показывать нечего. Сроки его поджимают, потому что ему нечего будет предъявить на встрече группы по координации военной помощи Киеву, которая пройдет 8 сентября в Германии, где от Зеленского будут получать отчет о «перемоге»», — приводит его слова ТАСС.

В связи с этим Рогов не исключил, что киевский режим предпримет попытки устроить новые провокации к 8 сентября. По его мнению, таким образом Киев попытается отвлечь внимание от тяжелых потерь и провала контрнаступления, а также продемонстрировать какие-либо «успехи» для западных спонсоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели попытались высадиться с быстроходных лодок в районе Энергодара. Попытка высадки десанта была сорвана российскими военнослужащими.

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