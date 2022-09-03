Москва, , 07:21 — REGNUM Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили работы на внешней поверхности модуля «Наука». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космонавт Олег Котов в открытом космосе во время космического полёта МКС-22

Космонавты вернулись на станцию 3 сентября в 00:12 мск. Они провели в открытом космосе 7 часов 47 минут.

Главной задачей выхода за борт МКС являлась интеграция роботизированного манипулятора ERA, установленного на внешней стороне многофункционального российского модуля «Наука». В частности, космонавты установили платформу с адаптерами, перенесли и подключили внешний пульт управления, смонтировали мягкие поручни и сняли стартовое кольцо с эффектора.

После завершения работ Артемьев и Матвеев протестировали управление манипулятором с внешнего пульта. Также была решена дополнительная задача по раскрытию стрелы от функционально-грузового блока «Заря» до модуля «Поиск».

В 2022 году члены экипажа российского сегмента МКС шесть раз выходили в открытый космос. Всего с начала эксплуатации станции российские космонавты совершили 64 выхода за борт МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос