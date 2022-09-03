Москва, , 07:15 — REGNUM В Москве на базе Объединённого штаба ОДКБ 3 сентября состоялась военно-научная конференция по теме: «Обеспечение информационной безопасности в военной сфере». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие было проведено в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год. В нём принимали участие специалисты по обеспечению информационной безопасности оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, базовых учебно-методических организаций, а также представители Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ.

пресс-служба Минобороны РФ «На пленарном заседании участники конференции рассмотрели вопросы, касающиеся угроз информационной безопасности. Состоялся обмен мнениями об опыте обеспечения информационной безопасности в национальных вооружённых силах и совершенствовании системы информационной безопасности государств — членов ОДКБ».

Отмечается, то участники конференции отметили высокую актуальность обсуждаемой проблемы и выработали предложения по совершенствованию взаимодействия профильных структур стран ОДКБ в данной сфере.

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