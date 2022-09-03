Нью-Йорк, США, , 07:15 — REGNUM ООН и Госдеп США активно взаимодействуют по вопросу виз для делегации главы МИД России Сергея Лаврова, чтобы обеспечить участникам делегации участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в беседе с ТАСС.

Генассамблея ООН Patrick Gruban

«Генеральный секретарь ООН и другие высокопоставленные представители организации остаются в тесном контакте с принимающей стороной и соответствующими миссиями при ООН, включая миссию Российской Федерации, по вопросам касательно соглашения между США и ООН о штаб-квартире», — уточнили в пресс-службе генсека ООН.

Кроме того, в ООН отметили, что всемирная организация активно взаимодействует с американской миссией по вопросу виз для делегаций по конкретным случаям, на которые обращают внимание ООН постпреды разных стран, а в данном конкретном случае, постпред России при ООН Василий Небензя.

Напомним, российский постпред при ООН Небензя направил письмо в адрес генсека всемирной организации Гутерреша, где изложил суть проблем с выдачей виз для делегации главы МИД России Лаврова.

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