Белград, 3 сентября 2022, 07:28 — REGNUM Министр транспорта и путей сообщения Северной Македонии Благой Бочварски 2 сентября провел встречу с сербскими министром транспорта и строительства Томиславом Момировичем на полях саммита Open Balkan.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подчеркнули, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю сотрудничества и тенденция к углублению сотрудничества обещает сохраниться.
Темой обсуждения на встрече стали совместные инфраструктурные проекты, дорожное строительство в горах и железнодорожное строительство. Также обсуждался вопрос об уплате дорожных налогов в электронном виде с целью облегчить перемещение граждан между странами.
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