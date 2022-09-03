Белград, 3 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Министр транспорта и путей сообщения Северной Македонии Благой Бочварски 2 сентября провел встречу с сербскими министром транспорта и строительства Томиславом Момировичем на полях саммита Open Balkan.

Nicolas Raymond Флаг Сербии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подчеркнули, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю сотрудничества и тенденция к углублению сотрудничества обещает сохраниться.

Темой обсуждения на встрече стали совместные инфраструктурные проекты, дорожное строительство в горах и железнодорожное строительство. Также обсуждался вопрос об уплате дорожных налогов в электронном виде с целью облегчить перемещение граждан между странами.