Буэнос-Айрес, , 07:01 — REGNUM Тысячи людей вышли на митинг в центре аргентинской столицы Буэнос-Айреса в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, на которую было совершено покушение. Об этом 2 сентября сообщило агентство Reuters.

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер Kremlin.ru

Из-за большого скопления демонстрантов в районе главной площади города было парализовано автомобильное движение.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 сентября уроженец Бразилии Фернандо Сабаг Монтиель приблизился к Кристине Киршнер возле ее дома в Буэнос-Айресе и попытался выстрелить в политика, однако оружие дало осечку. Преступник был задержан, но он отказался давать показания.

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