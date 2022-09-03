Буэнос-Айрес, 3 сентября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Тысячи людей вышли на митинг в центре аргентинской столицы Буэнос-Айреса в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, на которую было совершено покушение. Об этом 2 сентября сообщило агентство Reuters.

Kremlin.ru Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

Из-за большого скопления демонстрантов в районе главной площади города было парализовано автомобильное движение.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 сентября уроженец Бразилии Фернандо Сабаг Монтиель приблизился к Кристине Киршнер возле ее дома в Буэнос-Айресе и попытался выстрелить в политика, однако оружие дало осечку. Преступник был задержан, но он отказался давать показания.