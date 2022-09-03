Москва, 3 сентября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Эффект от антироссийских санкций в первую очередь удивил западных лидеров, а не российских, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014 году мечтал Обама», — отметил он.

Сенатор добавил, что Запад не ожидал разрушительного влияния их собственных санкций против России на экономику западных стран. При этом, по словам Пушкова, западные лидеры еще не поняли долгосрочных последствий антироссийской политики. Он не исключил, что попытки ввести новые санкции приведут лишь к ухудшению положения на Западе.

«Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут ее жертвами», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные санкции якобы удивили руководство России. При этом отказался отказываться от поставок российского газа, назвав подобные требования безответственными.