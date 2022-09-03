Москва, 3 сентября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Объект, который не удалось опознать, был замечен наземными специалистами Центра управления полётами (ЦУП) во время работы российских космонавтов в открытом космосе. Трансляция шла 3 сентября на сайте Роскосмоса.

Олег Артемьев на МКС

Специалисты ЦУП, ассистировавшие космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву в ходе работ в открытом космосе, обнаружили непонятный объект возле МКС.

«Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое», — обратился к Артёмьеву наземный специалист.

Космонавт не смог обнаружить объект, и после уточняющих вопросов специалист ЦУП пояснил, что речь шла о некоем «свободно летающем объекте», а не о предмете, который находится непосредственно на солнечной батарее.

После этого наземный специалист предложил космонавтам продолжить запланированную работу. Никакой уточняющей информации о неизвестном объекте в ЦУП сообщать не стали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе российских космонавтов Артемьева и Матвеева в открытый космос. Им предстоит выполнить комплекс работ, необходимых для интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента МКС.