Белград, 3 сентября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич вечером 2 сентября опубликовал в социальных сетях совместное фото с премьер-министром Албании Эди Рамой, на котором политики расслабленно беседуют в кафе на берегу реки Савы.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Вучич

«Я горд «Белградом на воде» и дружбой с Албанией, построенными за последние годы», — прокомментировал фото политик.

2 сентября в Белграде состоялся саммит Open Balkan, в котором приняли участие лидеры Албании, Черногории, Северной Македонии и Сербии, а также главы МИД Турции и Венгрии.

Напомним, в рамках Open Balkan Сербия пошла на отказ от запрета на экспорт продукции сельского хозяйства для Албании и Северной Македонии, несмотря на продовольственный кризис.