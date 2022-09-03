Тегеран, 3 сентября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. 2 сентября Соединенные Штаты подтвердили, что два разведывательных судна американских ВМС были ненадолго остановлены, а затем освобождены иранскими вооруженными силами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Тимоти Хокинс, представитель 5-го военно-морского флота США на Ближнем Востоке, в интервью Associated Press подтвердил эту новость, воздержавшись от каких-либо дополнительных подробностей о происшествии.

Военно-морские силы Исламской Республики Иран ранее представили подробности об остановке беспилотных судов ВМС США.

Эсминец «Джамаран» военно-морских сил Исламской Республики Иран, выполняя свою миссию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, столкнулся с несколькими небольшими плавучими объектами, собирающими данные, на пути международных судоходных линий.

Остановка беспилотных судов была направлена на расчистку судоходной линии, чтобы избежать столкновений в море. В ходе операции ВМС ИРИ запросили диспетчеров судов прекратить действовать безответственно и изменить свой маршрут.