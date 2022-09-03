Тегеран, , 08:42 — REGNUM Национальная юношеская сборная Ирана по настольному теннису завоевала бронзовую медаль 26-го чемпионата Азии среди юниоров и кадетов 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 сентября.

Настольный теннис

В азиатских соревнованиях по настольному теннису среди юниоров, которые проходят в Лаосе, молодые иранские спортсмены впервые обыграли Южную Корею и вышли в полуфинальный матч, однако потерпели поражение от Китая со счетом 1:3 и впервые в истории завоевали бронзовую медаль на юниорском уровне.

В состав юниорской сборной Ирана по настольному теннису входят Беньямин Фараджи, Сарман Карими и Мохаммад Хабиби. Их главным тренером является Мехран Ахади, а менеджером — Мохаммад Реза Миралмази.

Согласно данным Mehr News, с 1 по 8 сентября в Лаосе проходит 26-й чемпионат Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов 2022 года.