Тегеран, 3 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 2 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, говоря об усилиях врагов по созданию раскола в мусульманском мире, подчеркнул необходимость единства исламских течений и предотвращения любого вмешательства извне. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан выступил с речью на 7-м саммите Всемирной ассамблеи АхлулБайт. Он призвал к созданию глобального консенсуса против насилия, сосредоточив внимание на дискурсе исламского мира и справедливости, к также разоблачая фальшивые и противоречивые аспекты западных прав человека как неоспоримый факт.

Министр иностранных дел Ирана назвал подход, дискурс и проведение внешней политики Исламской Республики Иран основанными на достоинстве, независимости и мире, подчеркнув необходимость продолжения пути «политической независимости и национальной чести».

Указав на возможности и вызовы исламского мира, Амир Абдоллахиан объяснил взгляды Исламской Республики Иран на ситуацию в Йемене, Сирии, Бахрейне, Ливии, Афганистане, Ливане и бывш. УССР, а также на текущие переговоры об отмене санкций.