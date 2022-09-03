Москва, 3 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Эфиопия готова увеличить объемы поставок кофе в Россию, если соответствующий запрос поступит, заявил эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», — заявил он.

Дипломат добавил, что пока Эфиопия не испытывает ощутимых проблем с производством кофе. В связи с этим Аддис-Абеба готова поставлять этот товар в любую страну мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили о возможном подорожании кофе из-за проблем с урожаем в Азии и Южной Америке. Не исключается, что стоимость напитка вырастет на 30%. При этом цены повышаться будут постепенно, до следующего урожая.