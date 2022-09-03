Прага, , 06:38 — REGNUM Власти Чехии ведут переговоры со Швецией по поводу закупки 210 шведских гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90, передало Чешское радио со ссылкой на министерство обороны республики.

CV90 Karel Šubrt

По информации ведомства, Прага рассчитывает приобрести указанные транспортные средства в нескольких модификациях. Для этого чешские специалисты передали шведской стороне соответствующие технические требования по новым БМП.

Швеция должна будет разработать и представить комплексный план, который предполагает максимальную степень привлечения чешских оборонных предприятий в ходе производства этих машин.

Кроме того, отмечается, что Чехия намерена сотрудничать со Словакией в обучении персонала и логистическом обеспечении в рамках выполнения будущего контракта со Швецией, поскольку словацкие власти также желают приобрести БМП CV90.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что страна заключила контракт с Финляндией о закупке 76 бронеавтомобилей Patria AMV XP 8×8.

Читайте ранее в этом сюжете: Словакия заказала у Финляндии 76 бронеавтомобилей