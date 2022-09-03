Прага, 3 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Власти Чехии ведут переговоры со Швецией по поводу закупки 210 шведских гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90, передало Чешское радио со ссылкой на министерство обороны республики.

Karel Šubrt CV90

По информации ведомства, Прага рассчитывает приобрести указанные транспортные средства в нескольких модификациях. Для этого чешские специалисты передали шведской стороне соответствующие технические требования по новым БМП.

Швеция должна будет разработать и представить комплексный план, который предполагает максимальную степень привлечения чешских оборонных предприятий в ходе производства этих машин.

Кроме того, отмечается, что Чехия намерена сотрудничать со Словакией в обучении персонала и логистическом обеспечении в рамках выполнения будущего контракта со Швецией, поскольку словацкие власти также желают приобрести БМП CV90.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что страна заключила контракт с Финляндией о закупке 76 бронеавтомобилей Patria AMV XP 8×8.