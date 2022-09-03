Белград, 3 сентября 2022, 07:00 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 2 сентября в рамках саммита Open Balkan в Сербии сообщил о том, что на саммит были приглашены представители Италии и Греции, которые не смогли явиться по определенным причинам.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на саммите присутствовали главы МИД Турции и Венгрии Мевлют Чавушоглу и Петер Сийярто.
Политик также поприветствовал соглашение Косово и Сербии от 27 августа об отмене выдачи временных удостоверений личности на границе Косово и Центральной Сербии, однако отметил, что, если бы Косово присоединилось к Open Balkan, такое соглашение было бы заключено в более оптимальное время.
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