Белград, , 07:00 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 2 сентября в рамках саммита Open Balkan в Сербии сообщил о том, что на саммит были приглашены представители Италии и Греции, которые не смогли явиться по определенным причинам.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на саммите присутствовали главы МИД Турции и Венгрии Мевлют Чавушоглу и Петер Сийярто.

«Мы продолжим приветствовать всех. Приглашали Турцию, Грецию, Италию и Венгрию. И сделали это публично. Греция и Италия отсутствуют по объективным причинам. Мы пригласим в Тирану и других, и захотят и другие. Не удивляйтесь, если однажды кто-то из крупных фигур также спросит «можно ли и нам тоже?». Почему нет? Это более позитивные встречи, чем те, что проходят в Брюсселе». Эди Рама

Политик также поприветствовал соглашение Косово и Сербии от 27 августа об отмене выдачи временных удостоверений личности на границе Косово и Центральной Сербии, однако отметил, что, если бы Косово присоединилось к Open Balkan, такое соглашение было бы заключено в более оптимальное время.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Албании: Open Balkan — проект мира