Москва, , 06:28 — REGNUM Проекты в космической сфере и в сфере использования мирной атомной энергии, а также военно-техническое сотрудничество станут основными темами для обсуждения на предстоящих российско-эфиопских переговорах в октябре. Об этом 2 сентября рассказал посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену в беседе с РИА Новости.

Флаг Эфиопии (сс) John Iglar

Посол уточнил, что все намеченные совместные проекты с Роскосмосом и Росатомом развиваются по плану.

«В октябре состоится межправкомиссия, где мы обсудим все текущие проекты», — заявил Тегену.

Представитель Эфиопии подтвердил, что одной из тем обсуждения будет военно-техническое сотрудничество Эфиопии и России.

Он также положительно ответил на вопрос о том, будет ли обсуждаться на этом мероприятии военно-техническое сотрудничество двух стран.

Напомним, корпорация «Роскосмос» рассматривает Эфиопию как одну из стран, где возможно создание станции слежения за космическими объектами. Кроме того, Аддис-Абеба и Москва подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере наращивания сотрудничества по мирному атому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность продолжать реализовывать планы в сфере военно-технического сотрудничества между Россией и Эфиопией.

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