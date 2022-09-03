Москва, , 06:12 — REGNUM В субботу, 3 сентября, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха до +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

У природы нет плохой погоды Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР

В ночь на 4 сентября в столице также осадков не ожидается, температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер западный 6−11 м/с, ночью — западный, северо-западный 2−7 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °C днём. Ночью — +1… +6 °C, местами заморозки до −1 °C.

В воскресенье, 4 сентября, днём в столице ожидается +15… +17 °C, по области +13… +18 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской, Новгородской, Костромской, Калужской и Саратовской областях в эти выходные ночные температуры опустятся до −2 °C.

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