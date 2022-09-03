Скопье, , 06:11 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 2 сентября заявила, что Северная Македония закупит во Франции новые системы противовоздушной обороны.

Истребитель

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, закупки будут производиться в рамках повышения боеготовности армии Северной Македонией и ради защиты независимости и территориальной целостности этого государства.

В течение нескольких лет планируется обновить системы ПВО Северной Македонии для перехвата летательных аппаратов на низкой высоте. В настоящее время Северная Македония не осуществляет полного контроля над своим воздушным пространством, делегировав часть своих полномочий в этой сфере Венгрии и Греции.

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