Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Пентагон создал рабочую группу, которая должна найти способы ускорить поставки вооружений на фоне ситуации вокруг Тайваня и российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в американском минобороны.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, группа высокопоставленных чиновников из Пентагона будет изучать проблемы с поставками американских вооружений, а также искать возможности для ускорения этого процесса. В состав рабочей группы вошли помощник заместителя шефа Пентагона по политическим делам Саша Бейкер и замминистра обороны США Билл Лаплант.

Газета отмечает, что в Конгрессе США считают программу военных поставок за границу медленной и нацеленной лишь на снижение рисков. В частности, поставки некоторых видов вооружений союзникам США затягиваются на несколько лет. Однако, считает газета, на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией и Китаем США могут потерять преимущество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США официально объявили о планах поставить Тайваню вооружения на общую сумму $1,1 млрд. Вашингтон направит Тайбэю противокорабельные ракеты и тактические ракеты класса «воздух-воздух».