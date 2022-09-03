Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Восемь нелегальных мигрантов погибли при попытке пересечь реку Рио-Гранде в американском штате Техас, сообщили агентству Reuters в пресс-службе Таможенно-пограничной службы США.

Граница США и Мексики Tomascastelazo

Инцидент произошел 1 сентября недалеко от города Игл-Пасс. Еще 37 мигрантам удалось спастись. Они и еще 16 человек были взяты под стражу.

Агенты пограничного патруля вместе с полицейскими и пожарными провели дополнительное обследование берегов реки. Также сообщается, что власти Мексики арестовали еще 39 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство США вдет поиски более десятка детей-мигрантов, которые пропали без вести в американском городе Хьюстон (штат Техас).

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