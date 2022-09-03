Миякодзима, , 06:01 — REGNUM В префектуре Окинава, расположенной на юге Японии, рекомендацию о срочной эвакуации от местных властей из-за приближения тайфуна «Хиннамнор» 3 сентября получили порядка 55,5 тыс. жителей города Миякодзима. Об этом сообщает телеканал NHK.

Тайфун Ctvnews.ca

В настоящее время «Хиннамнор», 28 августа образовавшийся в Тихом океане как тропический шторм, перемещается на север вблизи южных японских островов. В пределах тайфуна скорость ветра достигает 40 м/с, на порывах — до 60 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, супертайфун «Хиннамнор», который для Китая в этом сезоне является 11-м тайфуном и первым супертайфуном, на пути к прибрежным районам Восточного Китая ослабел до сильного тайфуна.

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