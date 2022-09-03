Киев, 3 сентября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Ответ на петицию, призывающую запретить гражданам России въезжать на территорию б. УССР в течение ближайших 50 лет, дал Владимир Зеленский. Текст ответа был опубликован 2 сентября на портале электронных петиций, созданном киевским режимом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В ответе Зеленского указывается, что он поддерживает шаги, направленные на ужесточение режима контроля за въездом граждан России на территорию б. УССР. Зеленский напомнил, что с 1 июля 2022 года в стране действует визовый режим с Россией.

Также уточняется, что киевский режим будет продолжать работу по ужесточению режима контроля за въездом российских граждан на территорию б. УССР, с учётом развития ситуации и необходимости защищать национальные интересы Киева.

Петиция была выложена на портал 23 мая, автор документа предложил закрыть полностью въезд для всех без исключения граждан России на территорию б. УССР в ближайшие 50 лет, а вид на жительство выдавать лишь тем, кто безоговорочно принял сторону Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам лидера СРЗП депутата Госдумы Сергея Миронова, возможный запрет въезда на территорию б. УССР гражданам РФ никак не повлияет на проведение специальной военной операции.