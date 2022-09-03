Приштина, Сербия, 3 сентября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В МИД Косово 2 сентября заявили о том, что запрос на разрешение на посещении территории Косово премьер-министром Сербии Аной Брнабич был одобрен.

Kt.gov.rs Анна Брнабич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Приштине объяснили свое решение своевременностью подачи запроса — за 72 часа до предполагаемого визита — и приверженностью соглашению о взаимных визитах политиков между Косово и Центральной Сербией.

Брабич приедет в Косово в сопровождении главы канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, который посетит Косово впервые за время нахождения на посту. Сербские политики посетят Митровицу, Звечан и Лепосавич, в том числе Духовную академию и мультимедийный центр в Митровице, а также монастырь Баньска в Звечане.

В заявлении МИД Косово утверждается, что разрешение на визит является посланием о мире со стороны Приштины. Это первый разрешенный визит премьер-министра Сербии в Косово за последние 7 лет. Предыдущий визит сербского политика такого уровня в Косово состоялся в 2018 году, когда президенту Сербии Александру Вучичу разрешили посетить Косово под давлением США ЕС. Ранее он же посещал Косово в качестве премьер-министра в 2016 году. Соглашение о взаимном обмене визитами чиновников было подписано Косово и Сербией в 2014 году и с тех пор регулярно саботировалось обеими сторонами.