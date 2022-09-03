Лос-Анджелес, США, , 05:48 — REGNUM Во время очередного интервью кинопродюсеру Уолтеру Хиллу задали вопрос о судьбе проекта фильма ужасов «Чужой 5», в котором к роли Эллен Рипли должна была вернуться Сигурни Уивер. Об этом 3 сентября сообщает портал Screen Rant.

Рипли Цитата из к/ф «Чужой 3». реж Дэвид Финчер. 1992. США

Продюсер рассказал, что он и Уивер пытались продвинуть проект «пару лет назад», когда франшиза «Чужие» ещё принадлежала компании Fox. «Люди в Disney, которые сейчас контролируют «Чужих», не выразили заинтересованности в том, чтобы пойти по этому пути», — сообщил Хилл, отметив, что у него была действительно хорошая идея для фильма с участием актрисы.

Напомним, в проекте этой картины кроме Сигурни Уивер также должен был участвовать актёр Майкл Бин, он мог вернуться к роли капрала Дуэйна Хикса, который появляется в фильме «Чужие» Джеймса Кэмерона. В июне 2021 года художник Джеффри Торенс, работавший с Нилом Бломкампом над пятой частью «Чужих», выложил в Сеть концепт-арты отменённой картины.

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