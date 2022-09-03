Москва, 3 сентября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Московской, Новгородской, Костромской, Калужской и Саратовской областях в эти выходные ночные температуры опустятся до −2 °C. Об этом 3 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

40.mchs.gov.ru Осенние заморозки

«Местами слабые заморозки в пониженных местах Московской области. Около −1 °C. Связано это с уменьшением облачности, осадков существенных не ожидается. А днём температура будет повышаться до +15… +17 °C. Но этот период очень непродолжительный. В Москве температура ночью около +5 °C», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Метеоролог отметил, что ниже нормы на 2−4 градуса температура будет на всей территории европейской части России, что связано с холодным антициклоном. При этом в Новгородской и Костромской областях ночью ожидаются заморозки до −2 °C, а в Приволжском федеральном округе, в Саратовской и Калужской областях — до −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Санкт-Петербурга, Мурманска, Сыктывкара и Вологды в ближайшие дни ожидает погода конца сентября.