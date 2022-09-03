Вашингтон, 3 сентября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов продлили действие введенных еще экс-президентом США повышенных таможенных пошлин на импорт товаров из Китая. Об этом говорится в официальном заявлении представителя Вашингтона на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По ее словам, решение о продлении срока действия пошлин принималось якобы из-за многочисленных просьб американских производителей. Утверждается, что предприятия в США получают свою выгоду от действия тарифов на китайский импорт.

«Соответственно, как того требует закон, тарифы не истекли через четыре года после их введения, и торгпред предпримет следующие шаги в соответствии с законом», — говорится в заявлении.

Законодательство США подразумевает, что действие пошлин автоматически прекращается спустя четыре года после введения. Однако если аппарат торгового представителя получит множество запросов от американского бизнеса и изучит эффективность действия пошлин, то он имеет право продлить срок их действия.