Тегеран, , 09:27 — REGNUM Западные официальные лица намерены продолжить «игру с обвинениями», в то время как логика Ирана в достижении окончательного соглашения с Соединенными Штатами остаётся прежней. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 сентября.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

С самого начала ядерных переговоров Исламская Республика Иран выдвинула условие, что санкции должны быть сняты таким образом, чтобы соглашение принесло экономические выгоды иранскому народу, подчеркивая при этом, что политические претензии по вопросам гарантий должны быть прекращены.

В этой связи на своей первой пресс-конференции с иранскими и зарубежными СМИ с момента вступления в должность президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что переговоры направлены на снятие санкций, причем те стороны, которые отказались от своих обязательств, должны вернуться к сделке.

Он отметил, что Исламская Республика Иран подчеркивает важность обеспечения гарантий проверки и укрепления доверия на ядерных переговорах, решительно настаивая на том, чтобы вопросы гарантий были решены.

«Мы не игнорируем интересы иранцев и не будем этого делать ни при каких условиях», — сообщил президент.

Президент Ирана упомянул четыре условия в качестве основных компонентов соглашения: гарантии, объективная проверка отмены санкций, отмена существующих ограничений, прекращение политических претензий по гарантиям.