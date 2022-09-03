Берлин, 3 сентября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Введение сбора на электроэнергию для потребителей в Германии поддержал глава германского энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах. Соответствующее заявление Маубах сделал 2 сентября в интервью телеканалу ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Сбор на электроэнергию с потребителей в размере 2,419 евроцента за кВт/ч намерены ввести в Германии с 1 октября. Планируется, что клиенты будут его платить как минимум 1,5 года, до конца марта 2024 года.

Как пояснил Маубах, сбор за газ призван обеспечить безопасность поставок и является инструментом, направленным на то, чтобы в домах и квартирах было тепло. При этом Маубах не исключил, что в будущем размер сбора может быть увеличен. Глава Uniper пояснил, что это будет зависеть от цен на энергоносители на рынках, в первую очередь, на газовых рынках.

Как указал Маубах, если очень высокий уровень цен, который наблюдается сейчас, сохранится и далее, то сбор, вероятнее всего, придётся увеличивать. При этом глава Uniper отнёс к «хорошим сигналам» заполненность газохранилищ в Германии.

Также Маубах предупредил о «большой ценовой волне», которая станет, в конечном итоге, тяжёлым бременем для промышленных заказчиков.

«Нас ожидает большая ценовая волна. В этом отношении речь идет о повышении цен, о котором здесь косвенно уже объявлено, если хотите», — добавил бизнесмен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии энергорегулятор призвал к жёсткой экономии после остановки газопровода «Северный поток».