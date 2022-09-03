Стокгольм, , 05:23 — REGNUM Шведская студия Pugstorm рассказала о будущих обновлениях её популярной кооперативной игры на выживание Core Keeper. Об этом 3 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигра Core Keeper компании Скриншот из трейлера

Разработчики объявили, что в Core Keeper будут добавлены два новых биома: один появится в игре в ноябре 2022 года, а другой — в 2023-м году. Первый биом называется Desert of Beginnings, что можно перевести как «Пустыня начал», он имеет подземную зону Molten Quarry («Расплавленный карьер»). В этом биоме игроки смогут встретить новых врагов: скарабея-бомбу (Bomb Scarab), Лавовую бабочку (Lava Butterfly) и Пещерного убийцу (Caveling Assassin).

Кроме того, они получат возможность сразиться с новым боссом — Ра-Акаром, Песчаным титаном (Ra-Akar the Sand Titan). В Desert of Beginnings также появится новая руда под названием галаксит (Galaxite). Что касается второго биома, то пока о нём известно лишь то, что он будет кристаллическим, на данный момент разработчики не раскрыли подробностей.

Напомним, релиз Core Keeper в формате раннего доступа состоялся в Steam 8 марта 2022 года. Игра предлагает геймерам исследовать подземелья, добывать ресурсы, сражаться с монстрами, строить базу и разгадывать тайны местной вселенной. Играть в Core Keeper можно как в одиночку, так и в компании до 8 человек.

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