Лондон, 3 сентября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. В Великобритании растущие цены на электроэнергию могут привести к закрытию шести предприятий из десяти. Об этом со ссылкой на исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей, 3 сентября сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По данным исследователей, за последний год счета за электричество выросли более чем в два раза для почти половины производителей.

Make UK «Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и, если им не помогут, его полной остановкой».

Отмечается, что сократить часы работы были вынуждены уже 13% предприятий, а 7% приостанавливают производство на более длительное время. По словам исполнительного директора Make UK Стивена Фипсона, новое правительство должно принять экстренные меры, поскольку в настоящее время Великобритания уже отстаёт от своих иностранных конкурентов.

Как сообщало ИА REGNUM, средний счёт за газ и электричество для британского домохозяйства с октября 2022 года вырастет до £3549 в год с £1971. По оценкам ряда экспертов, к весне следующего года эта цифра может превысить £7000.

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