В Великобритании под угрозой закрытия оказались 60% предприятий
Лондон, 3 сентября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. В Великобритании растущие цены на электроэнергию могут привести к закрытию шести предприятий из десяти. Об этом со ссылкой на исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей, 3 сентября сообщает агентство Bloomberg.
По данным исследователей, за последний год счета за электричество выросли более чем в два раза для почти половины производителей.
Отмечается, что сократить часы работы были вынуждены уже 13% предприятий, а 7% приостанавливают производство на более длительное время. По словам исполнительного директора Make UK Стивена Фипсона, новое правительство должно принять экстренные меры, поскольку в настоящее время Великобритания уже отстаёт от своих иностранных конкурентов.
Как сообщало ИА REGNUM, средний счёт за газ и электричество для британского домохозяйства с октября 2022 года вырастет до £3549 в год с £1971. По оценкам ряда экспертов, к весне следующего года эта цифра может превысить £7000.
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