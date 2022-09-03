Москва, , 05:18 — REGNUM Наиболее популярным авиамаршрутом у российских туристов летом 2022 года стал рейс из Москвы в Сочи, сообщает аналитический центр сервиса Туту. ру.

Самолет (сс) skeeze

По его данным, на направление Москва — Сочи пришлось 8,2% от всех перелетов, совершенных российскими путешественниками. Средняя стоимость авиабилета составила около 14,6 тыс. рублей в обе стороны. Вторым по популярности направлением оказался Москва — Санкт-Петербург. Этим маршрутом летали 6,4% российских туристов, что вдвое больше, чем летом 2021 года. Средняя стоимость поездки составила около 5,89 тыс. рублей.

Третьим по популярности направлением стал Москва — Калининград, им воспользовались около 3% туристов. Билеты им обошлись в среднем около 10,6 тыс. рублей. Также в пятерку наиболее популярных направлений для авиаперелетов стали рейсы из Москвы в Минеральные Воды, а также из Санкт-Петербурга в Сочи.

Отмечается, что на внутренние направления летом 2022 года пришлось около 87,7% спроса среди туристов из России. Средняя стоимость перелета в одну сторону по всем направлениям составила около 8 830 рублей.