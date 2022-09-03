Тегеран, , 10:12 — REGNUM 2 сентября министр промышленности Ирана заявил, что ненефтяная торговля страны выросла на 21% в первом квартале иранского года (наступил 21 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Выступая по государственному телевидению Ирана, министр промышленности, шахт и торговли Реза Фатеми Амин заявил, что в текущем году ненефтяной товарооборот Ирана значительно вырос и достиг 48 миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что торговля Ирана демонстрирует рост на 21% в первом квартале иранского года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Отметив, что Исламской Республикой были предприняты усилия по организации инфраструктурных разработок в торговой и экономической областях, министр сообщил, что нынешнее правительство глубоко убеждено, что проблемы Ирана связаны с внутренними факторами.

«В связи с этим мы можем решить существующие проблемы самостоятельно», — заявил Фатеми Амин.