Тегеран, , 09:41 — REGNUM США, которые, по мнению экспертов, несут ответственность за нынешнюю ситуацию с ядерной сделкой из-за неразумного выхода из неё, назвали реакцию Ирана на последние попытки возродить соглашение 2015 года «неконструктивной», в то время как представитель госдепартамента США заявил, что американские власти даже не зачитывали иранский доклад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 сентября.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель госдепартамента Ведант Патель не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что официальные лица США все еще изучают ответ, который Иран представил Европейскому союзу.

ЕС подготовил предложение по спасению соглашения, от которого отказался президент Дональд Трамп в 2018 году, при этом трейдеры энергоносителей внимательно следят за ходом событий.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани ранее объявил, что Тегеран направил свое мнение по поводу ответа США на проект текста ЕС для возможного соглашения об отмене санкций.

«После получения ответа Соединенных Штатов группа экспертов Исламской Республики тщательно изучила его. Иран также представил координатору свой отчёт сегодня вечером», — отметил Канани.