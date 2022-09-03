Тегеран, , 11:08 — REGNUM Экспорт Ирана в соседнюю Турцию за первые семь месяцев 2022 года вырос на 56 процентов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 сентября.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Статистического департамента Турции, за первые семь месяцев текущего 2022 года Иран экспортировал в соседнюю страну продукции на сумму 443 миллиона долларов, показав 56-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответственно, товарооборот Турции с Исламской Республикой Иран за семь месяцев текущего года в 2022 году вырос на 37 процентов.

В текущем году эта цифра составила 2,8 миллиарда долларов, при этом за соответствующий период текущего года показатель составил 3,84 миллиарда долларов.

Согласно отчету, с января по июль 2022 года Турция импортировала товаров из Ирана на сумму 2,145 миллиарда долларов, что на 56 процентов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.