Тегеран, 3 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. 2 сентября президент ИранаИбрагим Раиси в послании поздравил президента Социалистической Республики ВьетнамНгуен Суан Фука с Днем независимости страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

«В преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами я надеюсь увидеть расширение дружественных связей между двумя народами, а также сотрудничества в экономической, политической и культурной областях», — говорится в послании иранского президента.

Он также выразил надежду, что отношения двух государств выйдут на качественно новый уровень, при этом двустороннее сотрудничество не будет ограничиваться исключительно политическим взаимодействием.

Национальный день Вьетнама отмечается 2 сентября в память о президентеХо Ши Мине, зачитавшем декларацию независимости на площади Ба Динь в Ханое в 1945 году.