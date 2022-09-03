Тегеран, , 07:50 — REGNUM 2 сентября генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и заместитель министра нефти Ирана заявил, что мощности страны по добыче нефти увеличатся на 200 000 баррелей в сутки к концу текущего иранского года (наступил 21 марта) и достигнут четырех миллионов баррелей в сутки к концу марта 2023 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Мохсен Ходжастехмер сообщил агентству Mehr, что к концу текущего иранского календарного года мощности добычи нефти в Иране превысят 4 миллиона баррелей в сутки.

Он отметил, что производственная мощность добычи в настоящее время составляет 3 миллиона 838 тысяч баррелей в сутки.

Ходжастехмер также заявил, что Иран готов значительно увеличить экспорт и вернуться на мировой энергетический рынок со своей нефтью, несмотря на имеющиеся трудности, вызванные санкциями США.