Тегеран, , 07:50 — REGNUM 2 сентября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани объявил, что Тегеран направил письмо по поводу ответа США на проект текста ЕС о возможном соглашении по отмене санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран

«После получения ответа Соединенных Штатов группа экспертов Исламской Республики тщательно изучила его. Ответ Ирана был также представлен координатору переговоров сегодня вечером», — отметил Канани.

Он подчеркнул, что ответ Ирана был подготовлен после оценки текущей ситуации на различных уровнях.

Канани сообщил, что отправленный Ираном текст содержит конструктивный подход, направленный на скорейшее завершение переговоров.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что его коллеги в министерстве до сих пор изучают предложенный текст и готовят ответ с должной тщательностью и быстротой.

Дипломат отметил, что Иран продемонстрировал свою добрую волю и серьезность в достижении прочной и устойчивой сделки.