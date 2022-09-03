Киев, 3 сентября, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Провал атаки киевских боевиков на Херсон и неудача при попытке захвата Запорожской АЭС вызвали недовольство командования киевских карателей, а Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота. Такое заявление сделал 2 сентября бывший депутат так называемого законодательного органа террористического киевского режима Илья Кива в своём телеграм-канале.

Zagittya.com.ua Илья Кива

Как уточнил Кива, неудача при попытке штурма Запорожской АЭС киевскими боевиками стала уже вторым за короткое время провалом ВСУ, который обернулся массовой гибелью боевиков разведподразделений, которые считались элитными среди киевских карателей.

По словам Кивы, руководители силовых структур, которые уже начали осознавать, что их в буквальном смысле отправляют на убой, стали склоняться к мысли о некомпетентности киевского руководства, и в частности команды Зеленского. Кива отметил, что провал наступления под Херсоном может стать точкой невозврата и привести к восстанию среди военных.

Кроме того, экс-депутат напрямую предупредил Зеленского о грозящей ему возможности физического устранения взбунтовавшимися военнослужащими.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кива предупреждал Зеленского о том, что коллективный Запад устал от него и готовит ему замену.