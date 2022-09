Ливерпуль, Великобритания, , 04:59 — REGNUM Крис Рок вновь прокомментировал его конфликт с Уиллом Смитом на 94-й церемонии вручения «Оскара». Об этом 3 сентября сообщает портал We Got This Covered.

Крис Рок (сс) Andy Witchger

Сейчас Рок гастролирует по Великобритании вместе со стендап-комиком Дэйвом Чаппелем, во время очередного выступления в Ливерпуле Чаппель спросил партнера, было ли ему больно из-за пощёчины Смита. «Черт возьми, да… — ответил Рок, — этот ублюдок ударил меня из-за дерьмовой шутки, самой милой шутки, которую я когда-либо рассказывал».

«Уилл, производивший впечатление идеального человека на протяжении 30 лет, сорвал с себя маску и показал нам, что он такой же уродливый, как и все мы», — добавил актёр, отметив, что каковы бы не были последствия произошедшего, он надеется, что Смит не наденет эту маску снова и будет показывать своё настоящее лицо.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Крис Рок ответил отказом на предложение организаторов «Оскара» вести следующую церемонию вручения премии. Об этом актёр рассказал во время выступления в городе Финикс штата США Аризона. В июле 2022 года Рок дал понять, что, по его мнению, люди приняли произошедшее слишком близко к сердцу. Он заявил, что не является жертвой и не обращается в больницу «из-за пореза бумагой».

