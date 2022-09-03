Брюссель, , 04:57 — REGNUM Примерно 80% домохозяйств бельгийской столицы Брюсселя могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за энергию. Об этом сообщила генсек Федерации социальных служб Бельгии Селин Ньювенхейс, передает телерадиокомпания RTBF.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ньювенхейс предупредила, что с приходом зимы тарифы продолжат расти и ситуация только ухудшится, а общественное недовольство будет нарастать.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала установить в ЕС потолок цен на российский газ. Портал EURactiv со ссылкой на ЕК распространил информацию о том, что высокие цены на голубое топливо в Евросоюзе могут сохраниться еще, как минимум, до 2025 года.

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