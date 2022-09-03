Красноярск, , 04:54 — REGNUM В субботу, 3 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Заморозки. Осень. Рябина Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В 8:30 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 3 на 4 сентября ожидается до +5… +8 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 4 сентября, в Красноярске до +15… +19 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +10… +14 °C.

В понедельник, 5 сентября, в Красноярске ожидается до +15… +17 °C днём и до +7… +12 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 3−4 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии, в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −5 °C, 3 сентября в окрестностях Красноярска заморозки до −2 °C.

В южных районах Красноярского края, в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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